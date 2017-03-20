Örgüte para getirene saat hediye

Bursa'da "ByLock" kullandıkları öne sürülen 33 kişiden 20'si adliyeye sevk edildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, üzerinde "F.Gülen" ibaresi bulunan ve ödül olarak verildiği belirtilen saatler ele geçirildiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



"F. GÜLEN" İBARELİ SAAT ELE GEÇİRİLDİ



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel dokümanlarla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in imzasının işlendiği kol saatlerinin de ele geçirildiği öğrenildi.



"F. Gülen" ibareli saatlerin, Amerika'daki yüksek derecedeki örgüt üyelerince, Türkiye'deki "abi" statüsündeki üyelere, örgüt adına yaptığı eleman ve maddi kaynak temini karşılığında ödül olarak hediye edildiği belirlendi.



Zanlılardan birinin zabıt katiplerinden sorumlu olduğu, bir diğerinin de askeri liseye alınacak öğrencilerin seçimini yaptığı, bazılarının da çevrelerine 15 Temmuz'u kastederek, "Bu ne ki? Daha neler göreceksiniz." şeklinde beyanlarda bulundukları öne sürüldü.



OLAY



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce KHK ile kapatılan Silm A.Ş Özel Nilüfer Eğitim Kurumlarında öğretmenlik yaptıkları belirlenen 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.



Bursa merkez, İnegöl, Mudanya, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13'ü kadın 33 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 13 kadından 6'sı tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, bazılarının örgüt içinde atamaya tabi personel oldukları, bazılarının da örgüt elebaşının talimatına uyarak Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla para yatırdıkları öne sürülmüştü.