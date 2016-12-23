Terör örgütü propagandasına 7 tutuklama

Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi tutuklandı.

Erzurum'da, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü üniversite öğrencisi 7 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine paylaşımlar yapıldığı bilgisi üzerine, kent merkezi ile Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerindeki eş zamanlı operasyonda yakalanan 3'ü üniversite öğrencisi 7 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.



Erzurum Cumhuriyet Savcılığına çıkartılan zanlılar, buradaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlikte yeniden sorgulanan zanlıların tamamı, "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.