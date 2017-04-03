Örgüt propagandası yapılan yerlerde topluma yararlı gençler yetiştiriliyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesince, aktif hale getirilen spor kompleksinde farklı branşlarda 268, fitnesste de 230 kişinin hizmet aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç, "Bir dönem örgüt propagandasının yapıldığı kültürevleri ve spor kompleksinde artık ahlaklı ve toplumuna yararlı gençler yetiştiriliyor." dedi.



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan görevlendirmenin ardından Belediye Başkan Vekili Kılıç'ın ilçedeki vatandaşları özlemle beklenen belediye hizmetlerine kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda gençlerin sporla buluşması için belediye bünyesindeki spor kompleksi aktif hale getirildi.



Basketbol, voleybol, futbol, hentbol ve atletizm alanlarında 268, fitnesste ise 230 kişinin hizmet aldığı komplekste masa ve kort tenisi ile tekvando ve satranç kurslarının da açılması için çalışmalar devam ediyor.



1'i tesis sorumlusu, 9'u antrenör 27 personelin görev yaptığı komplekste, spor salonu, tekvando ve fitness salonu, yürüyüş parkuru, iki tenis kortu, açık basketbol ve voleybol sahası, 1'i büyük 3 halı saha, 24 odalı 70 yataklı misafirhane, 100 kişilik konferans salonu, 2 eğitim odası, 2 yemekhane ve kafeterya bulunuyor.



Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hedeflerinin ilçedeki çocuk ve gençleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi.



"Bir dönem örgüt propagandasının yapıldığı kültürevleri ve spor kompleksinde artık ahlaklı ve toplumuna yararlı gençler yetiştiriliyor." diyen Kılıç, spor kompleksinde gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve korumak adına çalışmalar yürüttüklerini aktardı.



Kılıç, hedeflerinin öncelikle Kayapınar ilçesindeki çocuk ve gençleri spor faaliyetlerine kavuşturmak ve onlara değişik branşlarda eğitim vermek olduğunu kaydetti.