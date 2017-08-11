Son Dakika!
11 Ağustos 2017 12:27 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 12:30

Orgeneral Çolak'tan veda ziyareti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği 1 Eylül itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Malatya Valisi Ali Kaban'a veda ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Çolak'tan veda ziyareti

Çolak, beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile Malatya Valiliğine geldi. Çolak, Valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı.

Vali Kaban ile yaklaşık 45 dakika görüşen Çolak, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Valilik'ten ayrıldı.

Etiketler: emeklilikzeki çolakyaşorgeneral


0Yorum Yap