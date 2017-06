Orgeneral Akar'dan Ramazan Bayramı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, Silahlı Kuvvetlerimizin yüklendiği onurlu sorumluluğun başarıyla yerine getirilmesinde, bu özel bayram gününde yurdumuzun her köşesi ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta, yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve üstün görev bilinciyle kutsal vazifelerini yerine getiren aziz milletimizin kahraman evlatlarının büyük emeği ve katkısı vardır. Onların bu asil ve büyük fedakarlıkları her türlü övgünün üzerindedir." ifadelerini kullandı.



Orgeneral Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) değerli mensupları, kahraman ve fedakar silah arkadaşları, şehit ve gazi aileleri, muvazzaf ve emekli personel ile onların ailelerinden oluşan büyük TSK ailesi olarak milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, tarihsel ve kültürel zenginliklerin özenle yaşatıldığı, insanların dayanışma ruhu içerisinde birbirine yaklaştığı, sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini dostluk, kardeşlik ve güven duygularının aldığı çok özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akar, "Bu mutluluğun artarak devam etmesi, yalnız bayramların değil, her günün birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde yaşanması için TSK, yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu personeli ile kendisine tevdi edilen görevleri, kara, deniz ve hava hudutlarımız başta olmak üzere yurdumuzun her köşesinde, bölgemiz ve dünyanın farklı yerlerinde en iyi şekilde icra etme gayreti içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.



Orgeneral Akar, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, Silahlı Kuvvetlerin yüklendiği bu onurlu sorumluluğun başarıyla yerine getirilmesinde, bu özel bayram gününde yurdun her köşesi ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta, yaz-kış, gece-gündüz demeden büyük bir özveri ve üstün görev bilinciyle kutsal vazifelerini yerine getiren aziz milletin kahraman evlatlarının büyük emeği ve katkısı olduğunu, onların bu asil ve büyük fedakarlıklarının her türlü övgünün üzerinde yer aldığını vurguladı.



"TSK, MİLLETİNİN EMRİ VE HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"



Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"TSK, asil milletimizin engin sevgi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yasalarla kendisine tevdi edilen görevleri, aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik ve bağımsızlığını, asil Türk milletinin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı bayraklaşan vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumaya ve bu uğurda daima milletinin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecektir.



Bu vesileyle güzel bayram günlerini özgürce ve huzur içinde kutlamamızın yolunu açan, başta devletimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimizin varlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ülkemizin özgürlüğü ile birlik ve beraberliğimiz uğrunda göğüslerini siper eden aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle, sonsuzluk yolculuğuna uğurladığımız kahraman gazilerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum.



TSK'nın kahraman ve fedakar mensuplarının, emeklilerimizin, jandarma ve güvenlik güçleri ile güvenlik korucularımızın, kahraman gazilerimizin, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin değerli aile bireylerinin yanı sıra özellikle bu bayram gününde aile ve sevdiklerinden uzakta, teröristlerle kahramanca mücadele yürüten fedakar silah arkadaşlarımın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."