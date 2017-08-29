Orgeneral Akar ve komutanlardan şehit ailesine taziye ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Meriç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak Namazdağı bölgesinde devam eden "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işıkdoğan" operasyonu sırasında 11 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan, Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Orgeneral Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Ümit Dündar ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Yenimahalle ilçesindeki şehidin evi önünde kurulan taziye çadırında, şehidin babası Süleyman Meriç'e ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Akar, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm silah arkadaşlarına da başsağlığı diledi.



"Bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu'da, sınır ötesinde gece gündüz demeden askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve korucularımız büyük gayretle, fedakarlıkla, ülkemizin ve milletimizin birliği için bütünlüğü ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor." diyen Orgeneral Akar, şöyle devam etti:



"Terörle mücadelemiz aralıksız büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece kararlı, son derece yoğun bir şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu faaliyet sırasında gerek planlamada gerek icrada bütün güvenlik güçlerimizin mensupları büyük bir dikkatle büyük bir hassasiyetle masum hiçbir kişiye zarar vermeden bu mücadeleyi sürdürme kararlılığında. Tarihimize yakışır şekilde bu mücadele azimle kararlılıkla devam etmekte.



Hudutlarımızın güvenliği için tüm askerlerimiz, tüm birliklerimiz TSK mensupları gece gündüz demeden kendilerine verilen görevleri büyük bir aşk ile şevk ile yapmaya devam ediyorlar. Bunun dışında sınırlarımızın ötesinde, hudutlarımızın ötesinde ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için gerekli bütün tedbirler alınmakta. Aynı şekilde oradaki faaliyetlerimiz azimle karalılıkla sürmektedir. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Başta babası Süleyman kardeşim olmak üzere tüm aileye, tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Bu mücadele bitinceye kadar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadeleye devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Başımız sağ olsun."