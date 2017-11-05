Orgeneral Akar sınır noktası Dağlıca'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla geceyi Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığında geçirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemeleri sürüyor.

Dağlıca'daki 6. Hudut Tabur Komutanlığına giden Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, denetleme ve incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi ve geceyi burada geçirdi.