Ordu'dan El Bab'a 8 tır un yardımı

Ordu'da hayırsever vatandaşlar ile iş adamlarının katkılarıyla toplanan 105 ton un, düzenlenen törenle Halep'in El Bab ilçesine gönderildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından El Bab'da kurulan seyyar fırınlarda ekmek yapılmak üzere Türkiye genelinde başlatılan un yardımı kampanyası kapsamında, Ordu'da da 105 ton un toplandı.



Ordu Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen organizasyonla, hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların destek ve katkılarıyla toplanan yardım, AFAD İl Müdürlüğünce temin edilen 8 tır ile düzenlenen törenin ardından Suriye'nin Halep şehrine bağlı El Bab ilçesine uğurlandı.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, Durugöl Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Ordulu hayırseverlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.