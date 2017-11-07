Ordu'da kivi hasadına başlandı

Fındığın yanında Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin hasadı Ordu'da başladı.

Bölgede her geçen yıl üretimi yaygınlaşan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün açıkladığı tarihte hasada başlayan üreticiler, ilk gün tonlarca kivi topladı.



Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın tüm üreticilere hayırlar getirmesini temenni etti.



Kivi hasadının imece usulü gerçekleştirildiği bilgisini veren Uzunlar, "Ürünleri plastik kasalara doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz. Bilindiği üzere daha önce kivinin fiyatı da belirlenmişti. Hasadı yapılan kivi önümüzdeki günlerde il dışından gelen alıcılara satılacak." dedi.



Uzunlar, Ordu kivisinin 90 gram ve üzeri için 2 lira 40 kuruş, 60 ila 90 gram arası için 1 lira 60 kuruş, 40 ila 60 gram arası için ise 50 kuruştan satışa sunulacağını ifade ederek, "Tüm üreticilerimiz bu yılki açıklanan bu fiyattan memnunlar. Ayrıca bölgemizde 7 bin tonun üzerinde rekolte olması bekleniyor. Hem fiyatın yüksek olması hem de rekoltenin geçen yıla oranla iyi olması hepimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.



