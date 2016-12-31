Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacılar Mahallesi'nde yaşayan Emine Ateş (55), banyo yaptığı yerin ısınması için sobadan aldığı külü duş teknesine koydu.



Banyo yaptığı sırada külden çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Ateş, yakınları tarafından yerde baygın şekilde bulundu.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA