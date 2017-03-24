Ordu'da "çöp" ekonomik gelir sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentteki Katı Atık Ayrıştırma ve Gruplama Tesisi'nin işletmesini özel sektöre devrederek yeni bir gelir kaynağı elde etmeye başladıklarını bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentteki Katı Atık Ayrıştırma ve Gruplama Tesisi'nin işletmesini özel sektöre devrederek yeni bir gelir kaynağı elde etmeye başladıklarını bildirdi.



ORDU'DA "ÇÖP" EKONOMİK GELİR SAĞLIYOR



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’nde bulunan ve bir süre önce son teknolojiye uygun olarak yenilenen tesisin ihaleyle özel sektöre devredildiğini söyledi.



Kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla yapılan devir sayesinde belediyenin tesisle ilgili işletme ve personel giderlerinden kurtulurken belirli gelir de elde edeceğini belirten Yılmaz, "Çöpten ikinci gelir elde etmemiz sevindirici. Belediye olarak çöpten edeceğimiz gelirlerle halkımıza hizmet götüreceğiz." dedi.



Buranın Türkiye’de örnek gösterilen tesislerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:



"Altınordu, Gülyalı, Perşembe, Kabadüz ve Ulubey ilçelerimizde toplanan çöpleri ayrıştırdığımız tesisimizde yılda yaklaşık 100 bin ton çöp işliyoruz. Buraya gelen çöpleri ayrıştırarak tekrar ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Elde ettiğimiz atıktan türetilmiş yakıtın tonunu 5 liraya Ünye Çimento’ya satmaya başlamıştık. Şimdi de tesisin işletmesini ihaleyle özel sektöre devrederek vatandaşlarımıza yapacağımız hizmetler için çöpten yeni bir gelir elde etmeye başladık."



Personel sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda artırıldığı tesiste şu anda yaklaşık 40 kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Yılmaz, "Bundan sonra tesisimizin işletme, bakım ve personel giderleri tamamen yüklenici firma tarafından karşılanacak. Cebimizden bu konuda bir kuruş dahi çıkmayacağı gibi üzerine de para kazanmış olacağız. Şu anda yaklaşık 40 kişinin çalıştığı tesisimizde, önümüzdeki aylarda işlenecek çöp miktarında meydana gelecek artışa bağlı olarak personel istihdamında da artışa gidilecek." diye konuştu.



Tesisle ilgili kontrollerin aksatılmadan yapıldığını da ifade eden Yılmaz, sözleşme gereği belediye personeli tarafından tesisin kurallara uygun şekilde işletilmesi noktasında kontrollerin günlük gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.