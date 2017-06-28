Ordu'da "14. Vosvos Şenliği" başladı

Ordu Kent Konseyinin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "14. Vosvos Şenliği" başladı.

Ordu Kent Konseyinin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "14. Vosvos Şenliği" başladı.



Samsun ve çevre illerden yaklaşık 200 vosvos severin katıldığı şenliğin açılış programı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Vosvos Şenliği'nin Ordu'nun tanıtımı için güzel bir organizasyon olduğunu belirtti.



Göreve başladığı günden itibaren Ordu'nun tanıtımına önem verdiklerini dile getiren Balkanlıoğlu, turizmin Ordu için gelir kapısı olacağını vurguladı.



Balkanlıoğlu, Ordu'da yürütülen turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını temenni ederek, "Ordu için bu güzel bir organizasyon. Biz geldiğimiz andan itibaren buranın güzelliklerini görünce bu şehre aşık olduk bir nevi. 'İnsanlar bu güzellikleri tanısalar, bilseler, görseler aynı duyguyu yaşayacaklar' diyerek kendi kendimize tavsiyelerde bulunarak bu işe inandık. Başta kendim inandım. Bunun da pratik faydasını gördük." dedi.



Ordu'nun güzelliklerini görerek bütün dünyaya tanıtmanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Balkanlıoğlu, şöyle devam etti:



"Milli Piyango biletlerine bile Ordu'nun doğasını bastırdık. Ayrıca sosyal medya fenomenlerini ilimize davet ettik. Televizyonların yemek programları, belgesel programları, gazete ve dergilerin temsilcilerini, yetmedi, Körfez ülkelerinden birçok gazete, televizyon ne varsa hepsini buraya topladık ve anlattık. Mesela hiç kimselerin görmediği şelaleleri paylaştık, büyük beğeni topladık ve bu sosyal medyada yayınlanan şelaleleri gören bütün köylüler, kasabalarda oturanlar 'Sayın Valim, bizim köyde bunun çok daha güzeli var. İnanmıyorsanız buyurun gelin' diyenler için 'Şelale ihbar hattı' açtık. Bu faaliyetimiz ulusal medyada yayınlandı." diye konuştu.



Vali Balkanlıoğlu, yaptıkları tanıtımlar sayesinde gelecek günlerde bölgede çarşı, pazarın hareketleneceğini ve turizmin bir hayli yol alacağını ifade ederek, Vosvos Şenliği'nin de bunlardan biri olduğunu, bu şenlik sayesinde Karadeniz'in adının daha sık duyulacağını kaydetti.



Şenlik kapsamında Ordu'ya gelen vosvos severlerin, çekecekleri görüntüleri, gezdikleri, gittikleri yerleri, harikulade manzaraları sosyal medyada paylaşacağını belirten Balkanlıoğlu, tanıtımın artacağını, kısa sürede bunun faydalarının görüleceğini söyledi.



AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise kentin son üç yılda turizm adına çok yol kat ettiğini belirterek, bunda emeği geçenlere teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh ise düzenlenen şenliğin kent ve Ordulular için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.



Vosvos Festivali Koordinatörü Şükrü Odabaş, derneğin faaliyetlerini anlatarak, şenliğin Ordu'nun tanıtımına önemli katkıları olacağını dile getirdi.



Açılış programının ardından Karadeniz Sahil Yolu'nda konvoy oluşturan vosvoslar, Çambaşı Yaylası'na gitti.



Açılış programına, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bazı kurum müdürleri ve vosvosseverler de katıldı.



Şenlik 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.