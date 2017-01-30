Ordu ve Giresun'da engelli ve hamile kamu personeline kar tatili

Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini belirtti.



Yoğun kar yağışının buzlanma nedeniyle zaman zaman trafikte de aksamalara yol açtığını kaydeden Balkanlıoğlu, "Meteorolojik verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren ilimizde etkili kar yağışı beklendiğinden, kamuda görev yapan engelli ve hamileler, 31 Ocak Salı günü için idari izinli sayılmıştır." ifadesini kullandı.

Giresun



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kar yağışı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da hayatı olumsuz yönde etkilediğine işaret edilerek, il genelinde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin 31 Ocak Salı günü de idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.