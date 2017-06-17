Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

Ordu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 24 kişiden 21'i tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce Ordu, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i mahkemece tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 13 Haziran'da Ordu, İstanbul ve Giresun'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlıların evine operasyon düzenlemişti. Zanlıların evlerindeki aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 498 gram esrar, 25 gram eroin, 663 uyuşturucu hap ve bir dijital terazi ele geçirilmişti.