Son Dakika!
22 Mart 2018 12:22 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 12:26

Ordu devlet hastanesinde yangın

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaların tahliye edildiği bildirildi.

Ordu devlet hastanesinde yangın

Ayrıntılar birazdan....


Kaynak: Ajanslar

Etiketler:


0Yorum Yap