Ordu devlet hastanesinde yangın
Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaların tahliye edildiği bildirildi.
Ayrıntılar birazdan....
Kaynak: Ajanslar
Ayrıntılar birazdan....
Kaynak: Ajanslar
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