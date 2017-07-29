Operasyondan dönen polisler için kurban kesildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönen polisler için kurban kesildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile şube müdürleri ve polisler katıldı.



Okunan duanın ardından operasyondan dönen özel harekat polisleri için kurban kesildi.



Törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz, 15 Haziran 2017 tarihinde Otluca köyündeki operasyonda yaralanan Özel Harekat Şube Müdürü Engin Sönmez'e, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un gönderdiği başarı belgesini takdim etti.