Operasyona 60 bin asker katılıyor

Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan alınması için başlatılan askeri operasyona 60 bin Irak askeri katılıyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul kent merkezinin batı yakasının kurtarılması için dün başlatılan operasyona yaklaşık 60 bin askerin katıldığı belirtildi.



Irak 9'uncu Tugayı'nda görevli Tümgeneral Muhsin el Kureyşi, AA muhabirine, "Musul'un batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyona 60 bin Irak askeri katılıyor." dedi.



Kureyşi, uluslararası koalisyon güçleri arasında yer alan ABD, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın, savaş uçaklarıyla hava desteği sağladığını ifade etti.



Uluslararası koalisyon güçlerine ait askeri danışmanların da savaş meydanında varlık gösterdiğini aktaran Kureyşi, "Askeri danışmanlar, DEAŞ hedeflerinin savaş uçakları tarafından vurulması konusunda destek sağlıyorlar." ifadesini kullandı.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün yaptığı açıklamada Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.