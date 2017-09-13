OPEC'in petrol üretimi ağustosta azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre 79 bin varil azalarak 32 milyon 760 bin varile geriledi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, ağustosta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 410 bin varil düşerek 96 milyon 750 bin varil oldu.



Ağustosta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 320 bin varil azaldı ve 57 milyon 680 bin varile indi.



OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 79 bin varil düşerek 32 milyon 760 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimini kısmasıyla ağustosta küresel petrol üretimi içerisindeki payı yüzde 33,9 oldu.



Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, Libya, Gabon, Venezuela ve Irak'ta düşüşler yaşandı.



Nijerya'da günlük üretim, ağustosta bir önceki aya göre 138 bin varil fazla gerçekleşti. Ağustosta günlük üretim Libya'da 112 bin varil, Gabon'da ise 32 bin varilin üzerinde azaldı.



Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık 32 bin varil düşerek, 1 milyon 918 bin varile geriledi.



KÜRESEL TALEP ARTMAYA DEVAM EDECEK



OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 350 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 120 bin varile ulaşacak.



OPEC'in 2018'de ham petrol talebi ise bu yıla göre 200 bin varil artarak 32 milyon 800 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 1 milyon varil artışla 58 milyon 800 bin varili bulacak.



Bu arada, dünya genelinde ağustosta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 197 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 558 'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.