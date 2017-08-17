Onur ve Burak, Fenerbahçe maçında buluşuyor

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak ile tekrar bordo-mavili takıma dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe maçında birlikte sahada olabilecek.

Bordo-mavili takımın 82 puanla averajla ligi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada bitirdiği ve 'futbolda şike' davasına konu olan sezondaki kadrosunda sadece takım kaptanı Onur Recep Kıvrak kalmıştı.



Trabzonspor'un Çin'in Beijing Guoan Kulübünden transfer ettiği eski golcüsü Burak Yılmaz'ın da dönmesiyle son yılların en çok konuşulan kadrosundan iki isim yeni sezonda tekrar aynı takımda bir araya geldi.



Kaptan Onur'un cezası nedeniyle ilk hafta birlikte forma giyemeyen iki oyuncu, hafta sonu deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada görev yapabilecek.



Onur Recep Kıvrak, geçen sezon ligin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza almıştı.



Geçen sezonun son haftasında Bursaspor ile yapılan maçta cezasının ilkini çeken kaptan Onur, bu sezon da ilk haftada Atiker Konyaspor maçında takımdaki yerini alamayarak cezasını tamamladı. Tecrübeli file bekçisi, ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahada yer alabilecek.



Ligin ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında forma giyen ve Karadeniz ekibinin 2-1 galip geldiği karşılaşmada 2 golü atan Burak Yılmaz, Kadıköy'deki zorlu maçta da bordo-mavili taraftarların gol bakımından en güvendiği isimlerin arasında yer alıyor.



2010-2011 sezonunda bordo-mavili takımın kalecisi ve golcüsü, böylece 7 sezon sonra hafta sonundaki müsabakada yine ilk 11'de yer alabilecek.



EN SON BEŞİKTAŞ MAÇINDA



Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz, ligde en son 2010-2011 sezonunun 24. haftasında deplasmanda 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında birlikte ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında Burak Yılmaz, burun ameliyatı nedeniyle görev yapamamış ve Onur Recep Kıvrak 11'de başlamıştı.



Onur Recep Kıvrak'ın da Kasımpaşa maçında çapraz bağları kopmuş ve 2011-2012 sezonunda ligde görev yapamamıştı.



Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonu sonunda bordo-mavili takımdan ayrılarak Galatasaray ile anlaşmıştı.



İki futbolcu Beşiktaş ile 6 Mart 2011'de oynanan karşılaşmanın ardından ligde 2 bin 358 gün sonra ilk kez ilk 11'de forma giyme şansı yakaladı.



EN YÜKSEK PUAN, İKİ KUPA



Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın forma giydiği 2010-2011 sezonunda 82 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada ligi bitirmişti.



Bordo-mavililer, kulüp tarihinde 82 puan toplandığı 1995-1996 sezonu ile en yüksek puanı bu futbolcuların forma giydiği dönemde hanesine yazdırmıştı.



Trabzonspor, iki oyuncunun oynadığı 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmada 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı müzesine getirmişti.



Onur ve Burak Yılmaz, bordo-mavili formayla 2010-2011 sezonu öncesinde Bursaspor'u 3-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanma mutluluğunu da yaşamıştı.



Son 7 sezonda kupa sevinci yaşayamayan Karadeniz ekibi, iki oyuncunun forma giydiği dönemde çifte kupa elde etmişti.