Önüne çıkan her yerden atlıyor

"Yüksek şeyler arıyorum" sloganıyla yola çıkan ve 42 ülkede yüksek yerlerden yaklaşık 6 bin atlayış gerçekleştiren base jump sporcusu Cengiz Koçak, tutkusu uğruna her fırsatı değerlendiriyor.

Base jump (binalar, kuleler, köprüler üzerinden paraşütle atlama) sporcusu Cengiz Koçak, "Yüksek şeyler arıyorum" sloganından hareketle değişik yerlerden atlayış gerçekleştirmek için farklı ülkeleri gezmeyi hedefliyor.



Şu ana kadar 42 ülkede yüksek yerlerden yaklaşık 6 bin atlayış gerçekleştiren Koçak, atlayış yapabileceği her fırsatı değerlendiriyor.



ÖNÜNE ÇIKAN HER ŞEYDEN ATLIYOR



Koçak, 7 yaşındayken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerindeki paraşütçülerden etkilenerek paraşütçü olmaya karar verdiğini söyledi.



Koçak, "Paraşütçü olmak için 14 yaşında askeri okula gittim. 2012 yılında ordudan emekli oldum. Yaklaşık 14 sene milli takımda yarıştım." diye konuştu.



"ATLAYIŞA HİZMET ETMEYECEKSE BİR KURUŞ BİLE HARCAMIYORUM"



Son olarak geçen yıl Kolombiya'da bu alanda dünya üçüncüsü olduğunu aktaran Koçak, "Kolombiya'ya giderken 7 dolarım, gelirken 2 dolarım vardı ama dünya üçüncüsü oldum. Elimden geldiği kadar gidebildiğim her yerden, gördüğüm her objeden atlamaya çalıştım. Atlayış yapamayacağım hiçbir yere gitmiyorum. Atlayış yapabileceğim her türlü fırsatı değerlendiriyorum. Hayatımda atlayışa hizmet etmeyecekse bir kuruş bile harcamıyorum." ifadelerini kullandı.



Koçak, atlayış yapmak için dünyayı gezmeyi hedeflediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Birkaç yıl önce Avusturyalı bir arkadaşımla, arabayla Estonya'dan İran'a kadar 5-6 ay bir yolculuğumuz oldu. Önümüze çıkan her şeyden atladık. Bütün Avrupa'yı dolaştık. Orada çok maceralar yaşadık. Avrupa'nın en yüksek fabrika bacasından, binalarından atladık. Yakalandık, tutuklandık. Bir sürü hikaye yaşadık."



Bir süredir arabada yaşadığını dile getiren Koçak, "Nereye gitsem araba beni takip ediyordu. Haliyle bu özgürlüktü. Eve bağlanan değil, evin kendine bağlandığı bir hayat. O ev olmazsa 'ben özgürüm' dedim ve evi kendisini takip eden biri olmak üzere kararımı verdim. Geçen yıldan itibaren mini bir arabam var. Onun arkasında yatak ve eşyalarım var. Ben neredeysem evim oraya geliyor." diye konuştu.



"ATLAYACAĞIM YERİ GÖRÜRÜM, ÖLÇERİM, BİÇERİM"



Koçak, atlayış yapmadan önce birtakım hazırlıklar yaptığını belirterek, "Atlayacağım yeri görürüm, ölçerim, biçerim, hesaplarım, bir gece onunla uyurum. Ertesi gün atlayış yaparım. Atladığım bir yerden tekrar atlamayı tercih etmiyorum. Ben atlayan ve giden biriyim. Çünkü yeni yerden atladıkça paraşütçülüğüm daha çok gelişiyor." dedi.



Base jumpın, dünyanın en tehlikeli sporu olduğunu söyleyen Koçak, "Şu ana kadar 11 arkadaşımı kaybettim. Türkiye'de bir kanyonda 2 dakika içerisinde 4 kere 'tamam artık öldüm' dedim. Ölümle burun buruna geldim. O yüzden asıl doğum günüm dışında, 23 Haziran doğum günü olarak bende durur. O yüzden her atlayışta 'acaba son mu?' sorusu bilinçaltında duran bir şey." ifadelerini kullandı.