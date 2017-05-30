Önümüzdeki ay 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız

Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.



Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, "Bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma, yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içerisine ektikleri ayrılık, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak." dedi.







"ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ HAK ETTİĞİ EN GÜZEL YERE TAŞIYACAĞIZ"



Öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak görüdüklerini ve bu dönüşümü yapacaklarını belirten Yıldırım, "Meslek içi eğitimler ve bir ödül sistemiyle öğretmenlik mesleğini daha üst noktalara, hak ettiği en güzel yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki ay içerisinde 20 bin öğretmenin atamasını yapmış olacağız. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda yine öğretmen atamalarını yapmaya devam edeceğiz."



ÖĞRETMENLERİ DE İFTARA KATILDI



Başbakan Yıldırım, iftarda yer alan kendisinin ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, fizik öğretmeni Mehmet Özdil ile kimya öğretmeni Yılmaz Er'e teşekkür ederek, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." dedi.



Son yıllarda eğitim ve öğretimde fiziki ihtiyaçları her haliyle karşılamak için ciddi anlamda yeni okullar ve 300 bine yakın derslik yapıldığını, öğretmen sayısının iki katından fazla artırıldığını hatırlatan Yıldırım, bunlarla yetinilmeyerek, eğitimin muhtevasını da geliştirmek için daha çok gayret gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.



"BÜTÜN DEĞERLERİMİZİ ALTÜST ETTİLER"



"15 Temmuz bir kez daha bize şunu gösterdi; eğer bazı değerlerimizi kaybedersek, bir anlamda akıllarımızı kiraya verirsek, bu ülke ne kadar büyük bir felaketle karşılaşabileceğini acı tecrübelerle yaşayarak gördü. O öğrencileri, o öğrencilerin aileleri, çocuklarını o dershanelere, okullara daha iyi yetişsin, daha güzel bir gelecek sahibi olsun, ülkesine, memleketine çok daha faydalı olsun diye gönderdiler ama ne yazık ki onların bu idealini, güzel düşüncelerini birtakım emperyalist hedefler uğruna istiskal eden bir yapıyı anlamakta maalesef geç kaldık. Bugün bu yapının ülkemiz için ne kadar büyük bir tehdit olarak geri döndüğünü hep beraber gördük. Ortak değerlerimizi ortadan kaldırdılar, kutsallarımızı yok ettiler, bütün değerlerimizi altüst ettiler. Kirli emelleri için hiçbir doğruları, hiçbir ilkeleri olmadığını bu toplum gördü. 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ, emeline ulaşamadı. Neden? Çünkü asil millet, Türk milleti tehlikeyi gördü, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdi. İnsanlarımız kadınıyla erkeğiyle akın akın meydanlara indi ve bu alçak girişimi başarısız hale getirdi ama bu girişimin ülkemizde, toplumumuzda meydana getirdiği tahribat ve travma yıllar boyu devam edecek. Şimdi artık bu alçaklar cezalarını çekecekler ama toplum içine ektikleri ayrılık tohumları, fitne tohumlarının ayıklanması yıllar alacak."