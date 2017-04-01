"Önleyeceğiniz uçak cumhurbaşkanlığı forsu olan uçak"

FETÖ şüphelilerinden Oğuz Alper Emrah ile görüşen 141'inci filodaki Ahmet Tosun, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ettiği açıklamalar 15 Temmuz Darbe Girişimi iddianamesine girdi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Oğuz Alper Emrah ile görüşen 141'inci filodaki Ahmet Tosun, telsizde cumhurbaşkanlığı uçağını tarif ederek, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." şeklinde talimat veriyor.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, darbe girişimi gecesi savaş uçaklarının pilotlarıyla merkez arasındaki telsiz görüşmelerindeki ilginç detaylar yer aldı.



Buna göre, emirlerin 141'inci filodaki Ahmet Tosun tarafından verildiği anlaşıldı. Bir aracın yavaş bir şekilde seyrettiği bilgisinin verilmesi üzerine Tosun, "hareketli hedefleri vuruyoruz, atış serbest" talimatı veriyor.



"ÖNLEYECEĞİNİZ UÇAK CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU OLAN UÇAK"



Gölbaşı’daki Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanma anına ilişkin görüşmelerde, yine Tosun'un "vurabilirsiniz harekat komutanımız burada vurabilirsiniz" emriyle pistteki helikopter vuruluyor. Aynı görüşmede ikinci bir helikopterin varlığından bahseden pilotun, bu helikopteri de vurmak istediklerini bildirmesi üzerine Tosun, "vur" emri veriyor.



İddianamede, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nden darbe faaliyeti sırasında şüpheliler Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandıkları F-16 uçaklarını kaldırdıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının tespit edilerek önleme yapılmasını istedikleri ifade edildi.



Şüphelilerden Oğuz Alper Emrah ile görüşen Tosun, "Önleyeceğiniz uçak muhtemel cumhurbaşkanlığı uçağı, forsu olacak, kocaman bir uçak, cumhurbaşkanlığı forsu olan bir uçak." diyor.



İddianamede, 12 Temmuz 2016'da Diyarbakır Üssü'nden iki F-16 uçağı kaldırılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ve yakınında fotoğraflama işlemi yapıldığı belirtilerek, 13 Temmuz 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının koordinesinde iki F-16 uçağı havalandırılarak yine Marmaris üzerinde Cumhurbaşkanının bulunduğu otel ile civarında fotoğraflama işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.



Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Gökhan Şahin Sönmezateş'in organizasyonunda darbeci askerlerin helikopterlerle Cumhurbaşkanının kaldığı otele gittikleri ve kendisine suikast girişiminde bulundukları kaydedilen iddianamede, darbe faaliyetini organize edip, yöneten şüphelilerin Cumhurbaşkanına suikast suçuna verdikleri emir ve talimatlarla iştirak ettikleri ifadelerine yer verildi.



"YEŞİLLİK ALANDA KİMSENİN OLMASI ÖNEMLİ DEĞİL, ATIŞ SERBEST"



Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve TBMM binasının yola yakın yeşillik tarafına GBU 10 bombası atılması emrini veren Tosun, "Yeşillik alanda kimsenin olması önemli değil, atış serbest" talimatını veriyor.



Pilotlardan Uğur Uzunoğlu'nun "Meclisin önünü müsait bulduk, meclisin önüne atmamızı ister misiniz?" sorusu üzerine Tosun, sadece "MACH geçişi" yapılması emrini veriyor.



AK Parti Genel Merkez binası ve Beştepe üzerinde alçak irtifa emri veren Tosun, bütün cam ve çerçevelerin kırılmasını istiyor.



