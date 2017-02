"Onları milletimize havale ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün anayasa değişikliğine, cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunu, meselenin artısını eksisini bilmedikleri için yapıyor. Bir kısmı da her şeyin farkında oldukları halde bu sistem kendi çıkarlarını bozacağı, kendi foyalarını ortaya çıkaracağı için karşı çıkıyor. Kendi menfaatini, ülkesinin ve milletinin maslahatının önünde tutanlara diyecek bir şeyimiz yok. Onları milletimize havale ediyoruz. Ama cumhurbaşkanlığı sistemini bilmedikleri için meseleye soğuk yaklaşanlara işin aslını, astarını anlatmak hepimizin boynunun borcudur." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla Elaziz’in ilçelerindeki, mahallelerindeki, köylerindeki tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ne diyor şair? 'Gakkom babacandır, gözü de pektir, mazluma yumuşak, zalime serttir, kalleşliği bilmez haza, erkektir, herkese gakkomsun denilmez gakkoş.' Evet, herkese ‘gakkomsun’ denilmez çünkü gakkoş olmak için işte bu vasıflara sahip olmak lazımdır." diye konuştu.



"Elaziz demek kardeşlik demektir ama öyle sözde kardeşlik değil." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların, "Elazığ seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratları üzerine, "Sizlerle ben gurur duyuyorum, bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız." dedi.



- "ŞEHİTLERİN TEPESİNİ BOŞ BIRAKMAYAN FETHİ SEKİN KARDEŞİM"



Vatandaşlara “Kardeşlik kolay mı?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Elaziz’e göre, Elazizli’ye göre kardeşlik ne demek biliyor musunuz? 'Bize gidek' diyerek, 'bizde yiyek' diyerek, 'bizde kalak' diyerek tüm yüreğiyle, her şeyiyle kardeş olmaktır. Bunun için her yerde dost denirken, arkadaş denirken, Elaziz’de 'gakkom' denir. İzmir’de adliye binasına saldıran teröristleri büyük kahramanlık göstererek durduran şehit Fethi Sekin kardeşimizin şehri Elaziz’de nice yiğitlerin, nice gakkoşların şehadete talip olduğunu çok iyi biliyorum. Şehitlerin tepesini boş bırakmayan Fethi Sekin kardeşime buradan bir kez daha Rabbimden rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yeni yapılan şehir hastanesine şehidimizin ismini vererek adının şanına yakışır bir şekilde yaşatılacağına inanıyorum."



- "ELAZİZ’DEN REKOR DÜZEYDE BİR DESTEK BEKLİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’daki birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisinin tüm Türkiye'ye örnek olacak derecede güçlü ve belirgin olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Türkiye’yi 1071'den itibaren nasıl hep birlikte vatan haline getirdiysek inşallah önce 2023 hedeflerimize ulaşarak, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirerek, çok daha büyük başarılara imza atacağız. Onun için önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak olan anayasa değişikliğidir. Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. 16 Nisan’da sandık başına gidip oylayacağımız bu değişikliğe inşallah Elaziz’den rekor düzeyde bir destek bekliyorum. Hazır mıyız? Maşallah, gadanızı alsın inşallah."



Hazreti Ali’nin "Kişi bilmediğinin düşmanıdır." şeklindeki sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün anayasa değişikliğine, cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunu, meselenin artısını eksisini bilmedikleri için yapıyor. Bir kısmı da her şeyin farkında oldukları halde bu sistem kendi çıkarlarını bozacağı, kendi foyalarını ortaya çıkaracağı için karşı çıkıyor. Kendi menfaatini, ülkesinin ve milletinin maslahatının önünde tutanlara diyecek bir şeyimiz yok. Onları milletimize havale ediyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı sistemini bilmedikleri için meseleye soğuk yaklaşanlara işin aslını astarını anlatmak hepimizin boynunun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.