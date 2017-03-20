"Onlar mağdursa biz neyiz"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit düşen özel harekat polisi Yorulmaz'ın babası, darbe girişimiyle ilgili yargılanan sanıkların olan bitenden habersiz gibi ifade vermelerine tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlenen saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz, darbe girişimiyle ilgili yargılanan sanıkların savunmalarında pişmanlık duymamalarına ve "suçsuz olduklarını" ileri sürmelerine tepki göstererek "Şu anda bunlar mağdur edebiyatı yapıyor. Onlar mağdursa biz neyiz?" dedi.



15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Yorulmaz, o gün mesai bittikten sonra oğlu Hakan'ın Ankara'daki evine döndüğünü ancak olaylar başlayınca evde kahvesini yarım bırakıp göreve gittiğini söyledi.



Darbe girişimi gecesi oğlunu çok aradıklarını ancak cevap alamadıklarını ifade eden Yorulmaz, "Televizyonda oranın bombalandığını duyunca iyice endişelendik. O gece yollar açık değildi, gidemedik. Yoksa ben yaya gidecektim. Sabah Gölbaşı'na gidene kadar 'Allah'ım oğlumu bize bağışla' diye dua ettim. Oraya gittiğimizde orası tamamen yerle bir olmuştu." diye konuştu.



Sonra hastaneye ve morga gittiklerini belirten Yorulmaz, "Kardeşim ile oğlu 'Sen dur, biz bakalım' dediler. Onlar ağlayarak çıkınca 'Eyvah Hakan gitti' dedim. Sonra morga kendim gittim, yüzünü açtım. Oğlumun yüzünde kan lekeleri vardı. Sadece yüzünü açtım baktım." dedi.



"BUNLARDA ALLAH KORKUSU YOK"



Yorulmaz, darbecilerin yargılanmaya başlandığını ve ifadelerinde de "Pişman değilim" gibi sözler sarf ettiklerini anımsattı.



"Bu imansızlar zaten dini alet etmişler. Bunlarda Allah korkusu yok." diyen Yorulmaz, şunları söyledi:



"Bunlarda her türlü entrika, yalan, hırsızlık var. Bunlar sınav sorularını çalarak o makamlara geldiler. Milletin çoluğunun çocuğunun hakkını gasbederek oralara geldiler. Kendilerini de deşifre etmeden, gizli gizli hain planlarını uygulamaya çalıştılar. Bunlardan her şey beklenir. Dinini, imanını bir tarafa koymuş insanlardan ne beklenmez ki. Şimdi 'Biz mağdur olduk, devlet çocuğumuzu işten çıkardı' diye edebiyat yapıyorlar. Devlet sizi niye çıkartsın? Siz oraya hak ederek gelmediniz ki sizi çıkartsın. Devlet delillerle yapıyor bu işleri. Onlar yaşadıkça bu topraklar kirleniyor. Benim dünyam yıkılıyor. Onlar yaşadığı müddetçe ben yaşamak istemiyorum. Eğer onlar başarılı olsaydı bizi yaşatmayacaklardı. Onlar acımayan insanlar. Onlar ülkeyi parçalamak isteyen emperyalist uşakları. 248 şehidin hesabını, vebalini kim verecek."



"ARTIK ŞEYTANLAŞMIŞLAR"



Yargılanan FETÖ üyelerinin benzer ifadeler vererek inkar politikası izlediklerine işaret eden Yorulmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Tornadan çıkmış gibi aynı ifadeleri veriyorlar. Aynı tornadan çıkmış gibi. Bunların ifadeleri aynı yerden geliyor. Bunlar artık şeytanlaşmışlar. Şu anda bunlar mağdur edebiyatı yapıyor. Onlar mağdursa biz neyiz. Şehit ailesi olarak biz mi suçluyuz? Devlet suçluya cezasını verecek. Kısasa kısas. Elbette idam istiyorum ben. Benim yüreğimi soğutmaz ama bir nebze olsun soğutsun."



İsmail Yorulmaz, oğlu Hakan Yorulmaz'ın annesini 2014'te umreye gönderdiğini dile getirerek şunları kaydetti:



"Oğlum annesine umre sözünü yerine getirmişti. Ben de 'Allah izin verir de sizi evlendirirsem eşin ve sen, annen, kız kardeşin ve eşiyle birlikte umreye götüreceğim.' dedim. Oğlum da 'Tamam baba' dedi. Oğlum yaşasaydı bu yıl umreye gidecektik. Onun ahdi vardı. Biz de onun ahdini yerine getirdik ve umreye gittik. Oğlum için umre yaptık. Orada bizim kafilede yer alanlarla hatim yaptık ve dua ettik."



Bu arada, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, şehit Hakan Yorulmaz'ın ailesini ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.