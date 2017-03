Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Mecliste bu değişiklikler görüşürken CHP, HDP neredeydi? Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım,, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Gökmeydan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Bitlis'in büyük alimler ve tarihi şahsiyetler yetiştirdiğini ifade eden Yıldırım, bunların başında da Said Nursi'nin geldiğini söyledi.



Onlarca eser bırakan Said Nursi'nin, alim olmasının yanında iyi bir vatansever ve kahraman olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:



"1915'te Erzurum Hasankale'de Rus işgaline karşı savaştı, esir düştü. Sibirya'ya götürdüler, esir kamplarına koydular. Kamptan çıktı, bütün Avrupa'yı dolaşarak yeniden memleketine döndü, İstanbul'a döndü. Birileri çıktı 'hocayım' dedi. 'Said Nursi'nin izindeyim' dedi. Said Nursi'yi istismar etti. Said Nursi esir kampından ülkesine geri geldi ama 'Said Nursi'nin izindeyim' diyen Feto ülkesinden kaçtı. Pensilvanya'ya sığındı. Said Nursi'nin hayatı CHP'nin tek parti döneminin zulmü altında, hapislerde geçti, sürgünlerde geçti ama bu Feto hesap vermek yerine uzaklara kaçtı, ülkesini terk etti. Bitlisli alim Said Nursi ülkesi için, vatanı için savaştı ama bu sahtekar vatanı ve milletine, bayrağına savaş açtı."



"BİRİ SAİD NURSİ'YE İHANET ETTİ, DİĞERİ DE KÜRT KARDEŞLERİMİZE"



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in asker kılığındaki ajanlarını kullanarak 15 Temmuz'da milletin silahlarını millete doğrulttuğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu hain Feto, Bitlisli Said Nursi'nin tırnağı olamaz. Said Nursi yaşasaydı bunu yanına bile sokmazdı. Nitekim bu hain 'Said Nursi Kürt olduğu için yanına gitmedim.' dedi, bu kadar saygısız, bu kadar hadsiz bir alçak. Kürt olduğu için Said Nursi'nin yanına gitmiyorsun ama on yılladır Said Nursi'yi, eserlerini istismar etmeyi biliyorsun. Yazıklar olsun. Hiç merak etmeyin, bu hainden yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacak. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını mutlaka soracağız. Şimdi bu hainin teröristleri Almanya'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor. 16 Nisan'da 'hayır' çıksın diye canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bu FETÖ denilen örgüt, bölücü PKK örgütüyle kardeştir. Bunlar ikizdir. Biri Said Nursi'ye ihanet etti, diğeri de Kürt kardeşlerimize ihanet etti."



Yıldırım, 15 Temmuz akşamı PKK ile FETÖ'nün beraber çalıştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"O akşam PKK Kandil'den diyor ki 'Askerlere aman saldırmayın, onlar darbe yapacak.' 16 Temmuz sabahı darbe püskürtülünce, hainler tek tek yakalanınca Kandil'den yeni bir mesaj, 'Askerlere saldırı serbest.' İşte bu alçaklar, PKK da FETÖ de 16 Nisan'da 'hayır' çıksın diye kol kola girmişler, omuz omuza çalışıyorlar. Kandil her gün açıklama yapıyor. 'Evet çıkarsa PKK biter.' diyorlar. Bitlis ise 'Evet çıkacak, PKK da FETÖ de bitecek.' diyor."



"AY YILDIZLI BAYRAKLARI SALLAYIN ALÇAK PKK GÖRSÜN"



"Bitlisliler, Kürtlüğünüzle iftihar edin, iftihar edin. Asla Kürtlüğünüz sizin herhangi bir eksikliğiniz değildir." diye seslenen Yıldırım şunları kaydetti:



"Kürtlüğünüzle iftihar edin ama bir şeyle daha iftihar edelim. Şu ay yıldızlı bayrakları göreyim, ay yıldızlı bayrağımızla da iftihar edelim, sallayın o al yıldızlı bayrakları, alçak PKK görsün bunları. Hem Kürtlüğümüzle iftihar edeceğiz hem de devletimizle Türkiye Cumhuriyetiyle iftihar edeceğiz. Çünkü biz bin yıldır bu topraklardayız. Savaşta, neşede, tasada beraber olduk, bundan sonra da devamlı beraber olacağız. Aramızı bozmaya çalışan bu alçak terör örgütünü aramızdan söküp atacağız, inşallah.



Bu CHP, HDP cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hiçbir şey konuşmuyorlar. İşleri güçleri yalan dolan. Mecliste bu değişiklikler görüşülürken CHP, HDP neredeydi? Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü. Ne yaptıklarını gördünüz, her türlü çirkinliği, saldırıyı yaptılar. Kürsüyü parçaladılar, kürsüye kelepçelediler, işgaller yaptılar. Şimdi çıkmışlar hiç utanmadan, sıkılmadan 'anayasa değişikliği Meclisi zayıflatacak' diyorlar, Meclisi zayıflatan, itibarını azaltan sizsiniz, siz. Kürsü işgal eden sizsiniz, kimseyi konuşturmayan sizsiniz. Bu sistemle Meclisin gücü, etkisi daha da artıyor."



"MİLLETİN PATRON OLDUĞU YERDE TEK ADAM OLUR MU?"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tek adam" dediğini hatırlatarak, "Tek adam görmek istiyorsan aynaya bak aynaya." diyen Başbakan Yıldırım, "Seçim olan yerde tek adam olur mu, milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu?" diye sordu.



Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin bekleyen bir çok sorununa köklü çözüm geleceğinin altını çizdi.

"Bizim tartışacak vaktimiz yok"



Yıldırım, "Kılıçdaroğlu çıkmış bu anayasa değişikliğinde ne yoksa ondan bahsediyor. 'Yalan diyorsun' deyince de 'Televizyonlara çıkıp, tartışalım' diyor. Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın, neyi getirdiğini bile bilmiyorsun. Onu bir tarafa bırakıp tartışalım diyorsun. Ömrünüz konuşarak, tartışarak geçti. Bizim tartışacak vaktimiz yok. Millet hizmet bekliyor, millet iş bekliyor, millet ülkenin koşar adımlarla gitmesini bekliyor." dedi.