"Önemli olan Türkiye'nin hedeflerine yürümesi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "O yürüsün, bu yürüsün önemli değil, onlar problem değil ama Türkiye hedeflerine yürüyor önemli olan budur, ekonomik hedeflerine yürüyor." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ekonomimiz büyüyor. İstikrarımız var, bunu referandum sürecinde vatandaşlarımıza çok anlattık ama artık anlatmamıza gerek yok. Çünkü vatandaşlarımız görüyor. O yürüsün, bu yürüsün önemli değil, onlar problem değil ama Türkiye hedeflerine yürüyor önemli olan budur, ekonomik hedeflerine yürüyor." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Serik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşma programlarına katıldı. Bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, birlik beraberlik içerisinde bir ramazan ayını daha geride bıraktıklarını söyledi.



Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi olanların yanında olduklarını, insani yardımları sadece Türkiye genelinde değil, dünyanın her yerine ulaştırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Her zaman mazlum, mağdur olan kardeşlerimizin yanında olduk. Tüm Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince insani ve ramazan yardımlarımızı ulaştırdık. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi yalnız bırakmadık, boynu bükük hissettirmedik." diye konuştu.



Suriye konusunda eskisine göre daha iyimser olduklarını ancak sorunların bitmediğini belirten Çavuşoğlu, "Suriye'de zalim rejim devam ediyor ama Türkiye ara buluculuğunda geçen seneye göre çok fark var. Çözüm için, insani yardım için çaba sarf ediyoruz. Duyarsız kalmayan bir Türkiye. Bizim sorumluluğumuz Türkiye ile sınırlı değil." dedi.



Devletin imkanlarını mazlumlara insani yardım olarak ulaştırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, Yemen'e, Gazze'ye insani yardım gemisinin ulaştığını kaydetti.



Ambargo dolayısıyla Katar'a da Türkiye'nin imkanlarını seferber ederek yardımları ulaştırdıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Arzumuz, Katar ile dört ülke arasındaki krizin, kardeşlik ve hukuk içinde diploması yoluyla gerçekçi bir zeminde bir an önce çözülmesidir. Türkiye olarak objektif, tutarlı politikamızı sürdüreceğiz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz ve sorunun çözümü için bugüne kadar nasıl çaba sarf ettiysek bundan sonraki süreçte de samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz çünkü ümmet arasında böyle bir bölünmeye karşıyız." şeklinde konuştu.



AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA TÖRENİ



Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililerin katılımıyla, AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma törenine geçti.



Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı izlettirildi.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, il teşkilatının ramazan ayı boyunca çok iyi çalıştığını, her gün çat kapı bir evde iftarlarını yaptığını ifade etti. Şırnak ile Antalya'nın kardeş şehir olduğunu ve kentten gönderilen yardımların Şırnak'ta dağıtıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, dayanışmanın, kardeşliğin önemli olduğunu kaydetti.



"Suriye'ye bakıldığı zaman çocukların, kadınların üzerine atılan bombaları konuşuyorduk ve lanetliyorduk. Hamdolsun Türkiye'nin girişimiyle Rusya ve İran ile yaptığımız çalışmalarla Suriye'deki çatışmalar büyük oranda durduruldu. Geçen seneye göre iyi noktada ama siyasi çözüm olmadan Suriye sorunu çözülmüş olmaz." diye konuşan Çavuşoğlu, Irak'a, Libya'ya istikrarın getirilmesine vesile olmak için daha çok çalıştıklarını belirtti.



Körfez krizine de değinen Çavuşoğlu, bu krizin çözümü için Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine düşeni yaptığını, gereken katkıyı sağladığını vurguladı.



Türkiye'nin her zaman doğrudan yana olduğunu ve bu sorunun çözümüne de katkı sunacağını dile getiren Çavuşoğlu, "16 yıldır el ele omuz omuza çalışıyoruz, uzun ince bir yoldayız. Bizim menzilimiz uzun. Bu kutlu yolculukta sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de bayramlaşma programının birliğin, beraberliğin en güzel göstergesi olduğuna dikkati çekerek, küskünlüklerin geride kaldığı, barışın tesis edildiği bir dünyanın özlendiğini ve hep birlikte bunun için gayret gösterdiklerini söyledi.



İslam dünyasında birçok ülkenin birbiriyle sıkıntılar yaşadığına işaret eden Türel, Türkiye'deki kardeşliğin İslam alemi için umut olduğunu belirtti.