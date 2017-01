Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak

Başbakan Yıldırım, "Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin, "Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir." dedi.



Yıldırım, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı için geldiği AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



BİNALİ YILDIRIM: SEÇİMLER 2019'DA YAPILACAK



Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin detayların sorulması üzerine Yıldırım, eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan teröristin dün İstanbul polisinin yaptığı operasyonla yakalandığını anımsattı.



Teröristin sorgusunun devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler, ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu, bizim için önemli bir gelişmedir." diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ



Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yapacakları görüşmeye ilişkin soruya "Görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Bir araya gelecekler. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor." karşılığını verdi.



"Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylamasında bir sürpriz bekliyor musunuz, referandum için netleşen tarih var mı?" sorusu üzerine Yıldırım, bir sürpriz olmadığını belirtti.



AK Parti gurubunun "kaya" gibi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İkinci turda da gideceğiz, oylarımızı atacağız inşallah. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götüreceğiz. Bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok." dedi.



Yıldırım, erken seçim iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:



"Erken seçim için herhangi bir sebep var mı? Arkadaşlar, faraziyeler, ihtimaller üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim. Herhangi bir tereddüde mahal yok. Meclisten anayasa geçecek inşallah, ikinci turda da birinci turda olduğu gibi ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatacağız ve ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz, planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi alanında, istihdam alanında ve kalkınma-büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek."



EKONOMİ YÖNETİMİ İLE TOPLANTI



Yıldırım, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi konulu toplantıda, ekonomiye ilişkin alınan kararların gözden geçirildiğini, bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde konuşulduğunu söyledi.



Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden daha da iyi durumdayız. Bugün kurda yaşanan dalgalanmalar geçicidir, etkileri de sınırlı olacaktır. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam edecek. Diğer yandan da Merkez Bankası, kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbir ve yapması gereken uygulamaları sürdürecektir. Gelecek dönemde Türkiye, istikrar içinde büyümeye devam edecek. İstihdam oluşturulacak, yatırımcılarımıza, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize büyük yatırımcılarımıza, kaynağa ve finansmana erişimde gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, "Merkez Bankasının elindeki enstrümanları kullanacağını söylüyorsunuz. Bunun içinde sınırlı da olsa bir faiz artışı olması söz konusu mu sizin düşüncenize göre. Her ne kadar Merkez Bankası bağımsız olsa da..." sorusuna karşılık, "Bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bunu almakta tereddüt etmeyecektir. O bakımdan benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz." dedi.