Önemli bir vizyon ortaya koyduk

Eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama yeni dönemde bu ülkeyi büyütecek, bu coğrafyada daha güçlü hale getirecek, dünyada oyun kuranların oyununu bozan değil bizzat oyun kuran bir ülke haline getireceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 16 Nisan'dan sonra önemli icraatları olduğunu belirterek, "Önemli bir vizyon ortaya koyduk. Önemli icraatlarımız var. Eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama yeni dönemde bu ülkeyi büyütecek, bu coğrafyada daha güçlü hale getirecek, dünyada oyun kuranların oyununu bozan değil bizzat oyun kuran bir ülke haline getireceğiz." dedi.



Tire İlçe Teşkilatı Buluşması'nda konuşan Dağ, 16 Nisan’da yapılan referandumu "Yeniden atılım dönemi" olarak adlandırdığını dile getirerek, "Maddi güçlerle beraber, manevi olarak inşa ve ihya edecek bir süreci inşallah başlatmamız ve ilerletmemiz lazım. Yeni atılım süreci, yeni 3 dönemlik süreç bu şekilde başlayacak. Bu 15 yıllık süreçte ne var. 2023 hedefimiz, 2035 hedefi var.” ifadelerini kullandı.



Dağ, referandumda İzmir'den istedikleri sonucu alamadıklarını aktararak şunları kaydetti:



"16 Nisan’da önemli bir referandumu başardık. Türkiye genelinde başardık ama İzmir’de istediğimiz sonucu alamadık. Bunu hep beraber kabul etmemiz lazım. Bir sorumlu bulmaya gerek yok. Herkes kendisindeki eksikleri ortaya koyacak. Hep beraber ekip olarak daha iyisini yapabilirdik, yaparız, yapacağız. İstanbul’da böyle başarıldı. Diğer siyasi partilerden hiçbir eksiğimiz yok."



"TİRE DEMOKRATLARIN KALESİ"



Tire'de ilk defa bir sol partinin kazandığını ifade eden Dağ, "Tire demokratların kalesi ama ilk defa sol parti Tire’de iktidar. Bu sol parti hala ilerleme yolundan gidiyorsa bunu sorgulamamız lazım. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini Tire’de de net bir şekilde ortaya koymalıyız." diye konuştu.



İlçenin insan yapısı olarak farklılığına dikkati çeken Dağ, Tire'de mübarek bir hayatın olduğunu ve böyle devam etmesi gerektiğini, sol parti iktidarının ilçeye yakışmadığını, yaşanan bu durumu bir yol kazası olarak gördüklerini söyledi.



Dağ'ın Tire ziyaretine AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.