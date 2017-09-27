Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu dönüş yoğunluğu sürüyor.

Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerinde giden Suriyelilerin, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda oluşturduğu dönüş yoğunluğu devam ediyor.



Sınır kapısında, 22 gün önce başlayan geçişlerin daha seri olması için hafta sonları da hizmet veriliyor.



Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.



Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 38 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.



Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı kolaylıklar sayesinde on binlerce Suriyelinin bayramı yakınlarıyla birlikte geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.



İzinleri sona eren yaklaşık 38 bin kişinin tekrar Türkiye'ye döndüğünü aktaran Kasımi, "Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da tatil için ülkesine gelen bir çok Suriyeli kardeşimiz, tekrar Türkiye'ye dönüş yapmak istemediği için talepte bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden temizlenen bölgelerin nüfusu her geçen gün artıyor." diye konuştu.



Kasımi, dönüş işlemlerinde sağlanan kolaylıklardan dolayı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.



Öte yandan, Suriyelilerin Türkiye'ye dönüş yapmaya başlaması ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor. Kapıdaki araç kuyruğu 2 kilometreyi aştı.



Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.