Önce siz kendi çocuklarınızı gönderin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Rakka operasyonu tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.



"ÖNCE SİZ KENDİ ÇOCUKLARINIZI GÖNDERİN"



Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:



"El Bab'daki şehitler yetmedi, şimdi de 'Rakka'ya gireceğiz' diyorlar. Bu vatan evlatları, anaların gözyaşı, sönen ocaklar umurlarında değil. Kendi çocukları askere bile gitmezken vatandaşın çocuğunu Suriye'ye göndermek kolay. Önce siz kendi çocuklarınızı Rakka'ya gönderin."