Önce öğrenip sonra da ailelerine öğretiyorlar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığındıkları Siirt'te eğitimlerine devam eden 120 Suriyeli öğrenci, öğrendikleri Türkçeyi aile bireylerine de öğretiyor.

Siirt'te Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullar ile 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde kendi dil ve müfredatlarına göre eğitim gören Suriyeli öğrencilere, "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi" kapsamında yoğunlaştırılmış programla haftada 15 saat Türkçe eğitimi verilmeye başlandı.



Merkez Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, MEB'in görevlendirdiği 12 öğretmenin, Suriyeli öğrencilere Türkçeyi yabancı dil metoduyla öğrettiğini söyledi.



Suriyeli öğrencilerin yaklaşık bir aydır Türkçe eğitimi aldığını ifade eden Süzgün, "Burada görev yapan 12 Türkçe öğretmenimiz sayesinde öğrencilerimiz çok iyi ve hızlı şekilde öğrencilerimiz Türkçeyi öğrenmeye başladı. Türkçeyi iyi öğrenen öğrenciler, eğitimlerini sürdürdükleri devlet okullarında da artık yabancılık çekmiyorlar." dedi.



"VELİLERİ BU PROGRAMDAN ÇOK MEMNUN"



Öğrencilerin, öğrendiklerini ailelerine de aktardığını söyleyen Süzgün, şunları kaydetti:



"İyi bir şekilde Türkçeyi öğrendikleri için ailelerine de yardımcı oluyorlar. Ailelerine rehberlik yapıyorlar ve onların da iletişim sıkıntısını gideriyorlar. Hem öğrencilerimiz hem velileri bu programdan çok memnunlar. Öğrencilerimiz proje sonunda Türkçeyi çok daha iyi öğrenecek ve bu şekilde onların Türk eğitim sistemine entegrasyonu sağlanacak."