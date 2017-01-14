OMÜ'de görevli 3 akademisyene gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Y.K, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. A.E. ve Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. C.K'yi gözaltına aldı.



Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.



Öte yandan, zanlıların daha önce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve adli makamlarca serbest bırakıldıkları, A.E'nin görevine iade edildiği, diğerlerinin açığa alındığı öğrenildi.