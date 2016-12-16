Ömer Halisdemir'i şehit edenlerin yargılanacağı tarih belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 18 sanığın yargılanmasına 21 Şubat 2017'de başlanacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Astsubay Ömer Halisdemir'in de şehit edildiği Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 18 sanığın yargılanmasına 21 Şubat 2017'de başlanacak.



Davayı görecek Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya hazırlık tutanağını tamamladı.



Buna göre mahkeme, sanıkları yargılamaya 21 Şubat 2017'de saat 10.00'da başlayacak ve duruşmalara 22 ve 23 Şubat'ta da devam edecek.



Sanıkların duruşmada hazır edilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılacak.



Müştekilerden, şehit edilen Astsubay Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz'un duruşmaya gelmeleri için çağrı kağıdı çıkarılacak.



Müşteki Ayşe Şahin'in beyanının alınması için ise bulunduğu ildeki ağır ceza mahkemesine talimat yazılacak.

DAVA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Astsubay Halisdemir'in de şehit edildiği Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 18 sanık hakkında dava açmıştı.



Sanıklardan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca'nın da beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



Ayrıca bütün sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.



İddianamede, Astsubay Halisdemir "şehit", darbe girişiminde bulunan Albay Ümit Bak'ın emir Astsubayı Nedim Şahin de "maktul" olarak yer alıyor.



Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin'in "müşteki" olarak yer aldığı davanın sanıkları şunlar:



"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi̇rci̇, Ali̇ Güreli̇, Ali̇ Solmaz, Cemal Güleç, Ci̇hat İbrahi̇m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahi̇n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi̇n, Hali̇t Çeli̇k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi̇n Oğuz, İsmai̇l Çınar, Mehmet Bi̇lge ve Mi̇hrali̇ Atmaca."



İddianamede, "Darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi bir kısım asker ve kamu görevlilerinin ifadelerinden, darbe teşebbüsünün anılan terör örgütünün lideri Fetullah Gülen'in bilgisi ve talimatıyla yapıldığı ve sivillerin katledilmesi, kamu görevlilerinin şehit edilmesi başta olmak üzere ortaya çıkan maddi ve manevi zarardan, adı geçenin başında olduğu terör örgütünün sorumlu olduğu anlaşılmaktadır." ifadesi kullanılıyor.

Kaynak: AA