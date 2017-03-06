Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos'ta Bento'nun görevine son verildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Yunan rakibi Olympiakos, teknik direktör Paulo Bento ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos'ta, Portekizli teknik direktör Paulo Bento'nun görevine son verildi.



Yunanistan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bento ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, takımın başına geçici olarak altyapı teknik direktörü Vasilis Vouzas'ın getirildiği belirtildi. Vouzas'ın yardımcılığını ise Taso Panto, Ariel Ibagaza, Aleko Rando ve Hristos Mourikis'in yapacağı kaydedildi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.