Olympiakos 3 maç sonra kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında karşılaştığı Atromitos'u 2-0 yendi.

Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 24. haftasında, puan tablosunun 8. basamağındaki Atromitos'u konuk etti. Da Costa'nın 36 ve Ansarifard'ın 62. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Olympiakos, ligdeki 3 maçlık yenilgi serisini noktaladı.



Puanını 54'e çıkaran Olympiakos, 2. sıradaki Panionios ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.



Beşiktaş, 1-1 biten UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının rövanşında, 16 Mart Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.