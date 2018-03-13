Otobüste can Pazarı: Ölü sayısı arttı

Çorum Osmancık'ta, yolcu otobüsü park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Çorum'da yolcu otobüs faciası yaşandı

İstanbul'dan Tokat'a giden İmparator Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresindeki Ardıç mevkisinde park halindeki bir TIR'a arkadan çarptı.

Saat 05.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle otobüste yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 13 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 10’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralananlar Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi konusunda güçlük çekildiği belirtildi.

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve Osmancık Kaymakam Vekili Emre Çiftci ile olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.