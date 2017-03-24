Ölü sayısı 5'e yükseldi

İngiliz polisi, Londra'da yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan 75 yaşındaki bir erkeğin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.



Açıklamada, bu kişinin ailesinin gelişmelerden haberdar edildiği belirtildi.



Bu arada polis, bir başka açıklamasında ise yerel saatle 20.30 civarında Londra'daki Başbakanlık Konutu yakınında bulunan sahipsiz bir çantanın kontrollü şekilde patlatıldığını aktardı. Emniyet yetkilileri, çantanın kamuya herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisini verdi.



- Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti



Londra'da 22 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde, ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak bulunduğu Westminster bölgesinde yaşanan olayda saldırgan, Westminster Köprüsü'nde kiralık bir aracı insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.



Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, İngiliz polisi ise saldırının failinin 52 yaşındaki Khalid Masood adlı İngiliz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.



Masood'un daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bildirilmişti.



İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yaptığı konuşmada saldırının failinin Britanya doğumlu olduğunu ve aşırı gruplarla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu söylemişti.



Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), ABD'li turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu iddia edilen Ayşe Frade (43), kimliği henüz açıklanmayan 75 yaşındaki erkek ve saldırgan da dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 28 kişinin ise tedavisine hastanede devam ediliyor.



Saldırıda yaralananlar arasında İngilizlerin yanı sıra Fransa, Romanya, Güney Kore, Yunanistan, Almanya, Çin, Polonya, İrlanda, İtalya ve ABD vatandaşları bulunuyor. Yaralı 3 İngiliz polis memurundan 2'sinin durumu ciddiyetini koruyor.



Olayla bağlantılı olarak Birmingham ve Londra'da 6 adrese yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 8 kişi gözaltına alındı.