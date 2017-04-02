Ölü sayısı 238'e ulaştı

Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 238'e ulaştı.

Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı vuran felakette 238 kişinin hayatını kaybettiği ve 400 yaralıdan 203'ünün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.



Afet bölgesi ilan edilen ve 17 mahallesi selden etkilenen şehirde 220 kişinin kayıp olduğu vurgulanan açıklamada, 300 ailenin selden etkilendiği ifade edildi.



Bölgede temizlik malzemeleri, tıbbi yardım, çadır, battaniye ve içme suyuna ihtiyaç olduğu da kaydedildi.



Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmur, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, sel 17 mahalleyi sular altında bırakmıştı.



Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.