Olimpiyat şampiyonu Taha gözünü altın kemere dikti

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılarak altın kemeri beline takmak istiyor.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olmayı başaran milli güreşçi Taha Akgül, kariyerine yeni bir heyecan ekleyerek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılarak altın kemerin sahibi olmayı hedefliyor.



Brezilya'daki 2016 Rio Olimpiyatları'nda serbest güreş 125 kiloda altın madalyaya ulaşan, kariyerinde 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Taha Akgül, 21-26 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek dünya şampiyonası için Erzurum'da yükseklik kampına girdi.



Geçen yıl olimpiyatlar öncesi Erzurum'da kampa giren ve oyunlarda altın madalyaya uzanan Taha, kampta kuvvet ve güce dayalı antrenmanlar gerçekleştiriyor. Milli sporcu, Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki çim sahada güreşçilerle kondisyon idmanı yapıyor.



Milli güreşçi Taha Akgül, geçen yıl olimpiyatlardan önce kamp için Erzurum'a geldiğini hatırlattı.



Mübarek ramazan ayında hem oruç tuttuğunu hem de kamp yaptığını anlatan Taha, şöyle konuştu:



"Çünkü orucun bir hikmeti, vücuda bir faydası var. Bunun bilincindeyiz. O nedenle hem orucumuzu rahat tutmak için hem de buranın yüksek rakımından istifade etmek için buraya kampa geldim. Geçen yıl buradan gidip olimpiyat şampiyonu oldum ve ülkemize altın madalyayı kazandırdım. Erzurum bize o yüzden uğurlu geliyor. 21 Ağustos'ta dünya şampiyonası var. İnşallah hedefim orada üçüncü kez dünya şampiyonu olmak. Orada ülkeme yine altın madalya kazandırmak istiyorum."



ALTIN KEMERE TALİBİM



Milli güreşçi, önünde bir çok Avrupa ve dünya şampiyonalarının bulunduğunu dile getirdi.



Şampiyonalardan rekorlar elde etmek istediğini ifade eden Taha, "Serbest güreşçi olduğum için fiziğim yağlı güreşe çok uygun. Minderden gidip Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarılı olan bir çok sporcu var. Ben de içimde ukde kalmasın diye ve 'spor hayatımda keşke şunu da yapsaydım' dememek için Kırkpınar'da güreşmek istiyorum. Altın kemere de adayım. Tabii bu 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra olacak. Onun öncesindeki hedeflerimiz tabii ki minderdeki başarılara devam etmek olacak." diye konuştu.



AĞIR SİKLET ŞAMPİYONU OLMAK ZOR



Taha, Sırbistan'daki Avrupa şampiyonasının ardından Dünya Güreş Birliğince (UWW) güncellenen "dünyanın en iyi güreşçileri" listesinde serbest stilde zirvede yer aldığını anımsattı.



Son 5 yıldır her sene dünyanın en iyisi olarak listenin birinci sırasında yer aldığını anımsatan Taha Akgül, şunları kaydetti:



"5 yıldır seri başıyım. Zaten ağır sıklette birinci olmak bütün dünya güreşçilerini yenmek anlamına geliyor. Atletizmde Usain Bolt neyse, güreşte de ben oyum. Bunu ağır sıklet olduğum için diyorum. Çünkü ağır sıklet şampiyonu olmak gerçekten çok zordur. 5 yıldır zirvedeyim, güreşi bırakana kadar da zirveden inmeyi düşünmüyorum."