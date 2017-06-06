Ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 150'ye çıktığı bildirildi.

Devlet Başkanı Eşref Gani, başkentte düzenlenen Kabil Süreci Konferansı'nda yaptığı konuşmada, geçen hafta Vezir Ekber Han bölgesindeki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 150'ye yükseldiğini söyledi.



Saldırının son 10 yılın en kanlı eylemi olduğunu vurgulayan Gani, yaralı sayısının da 300'ün üzerinde olduğunu belirtti.



Diplomatik temsilciliklerin bulunduğu, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Vezir Ekber Han bölgesinde bomba yüklü su tankerinin infilak ettirilmesi sonucu en az 90 kişinin öldüğü açıklanmıştı.



Afganistan İstihbarat Teşkilatı, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıdan Hakkani terör örgütünü sorumlu tutmuştu.