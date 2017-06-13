Öldürülen teröristin hedefinde Bakan Soylu vardı

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen terör örgütü DHKP/C üyesi İ.Ö'nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen İ.Ö'nün, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu bildirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, İ.Ö'nün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği kaydedildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy Acıbadem Mahallesi Betül Sokağı'nda bir eve düzenlenen operasyonda, polisle çatışmaya giren İ.Ö. etkisiz hale getirilmişti.





