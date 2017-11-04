Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan'a verilen 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği Olcay Şahan için Trabzonspor Kulübünün itirazını görüştü.



Olcay Şahan'a verilen cezayı onayan kurul, bordo-mavili kulübün erteleme talebini de reddetti.



