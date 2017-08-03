Olba Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli arkeolojik keşif alanlarından olan Olba Antik Kenti'nde sezon kazıları devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli arkeolojik keşif alanlarından olan Olba Antik Kenti'nde, sezon kazıları sürüyor.



OLBA ANTİK KENTİ



Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Erten başkanlığında Mersin Üniversitesi (MEÜ) Arkeoloji Bölümü'nde görevli okutman Murat Özyıldırım tarafından kurulan ekipler, bölgenin tarihini aydınlatan önemli keşiflerde bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kazı başkanı Erten, antik kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılar sonucu yeni bilgilere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.



Amaçlarının buradaki yerleşim tarihini aydınlatmak olduğunu ifade eden Erten, şöyle konuştu:



"Antik tiyatroyu kazılar sayesinde açığa çıkarttık ve ülkemize yeni bir anıt kazandırdık. Onun dışında çalışmalarımız doğu vadisi olarak adlandırdığımız kesimdeki manastır yapı kompleksinde devam ediyor. Ayrıca kentin ilk kurulduğu yer olduğunu düşündüğümüz Akropolis Tepesi üzerinde açtığımız sondajlarla da özellikle kentin en erken yerleşim tarihiyle ilgili olarak yeni arkeolojik verilere ulaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.



Erten, 2015 dönemi kazıları sırasında tespit edilen bin 800 yıllık mozaiğin başarılı bir çalışmayla çıkartılıp, 16 levha halinde Silifke Müze Müdürlüğünde ayrılan yerde koruma altına alındığını aktardı.



Taban mozaiğinin buradaki tarımsal yaşantının yanı sıra seçkin bir hayatın da sürdürülmekte olduğunu yansıtan çok değerli ve ince bir eser olduğunu bildiren Erten, "Bu eseri ne yazık ki henüz halkımızın görüşüne sunamadık ama önümüzdeki günlerde teslim ettiğimiz Silifke Müze Müdürlüğünde sergiye açılmasını bekliyoruz." dedi.



Erken Hristiyanlık döneminin en önemli anıtsal yapılarından biri olan manastırın da Olba kazıları sonucunda ortaya çıkarılarak, çevresine görsellik sunan bir anıt haline getirildiğini vurgulayan Erten, Olba'nın tarihinin günümüzden en az 5 bin yıllık bir süreye uzandığının arkeolojik bulgularla kanıtladığını bildirdi.