Okulda organik sebze yetiştiriyorlar

İzmirli öğrenciler, Avrupa Birliği projesi kapsamında okulda kurdukları bahçede organik tarım yapıyor.

Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde, organik domates, biber, salatalık, mısır ve soğan yetiştiriyor.



Bornova'daki lisede, Çekya koordinatörlüğünde İsveç, Romanya ve Türkiye'den liselerin yürüttüğü "Sağlıklı Gelecek Nesiller ve Sürdürebilirlik için Okullarda Organik Gıda Üretimi" Projesi kapsamında yaklaşık 130 metrekarelik bahçe oluşturuldu.



Organik tarım yapan öğrenciler, proje sayesinde ilk kez çapa yaptı, yabani otları temizledi ve dalından sebze topladı.



Proje koordinatörü öğretmen Kemal Sağlam, AA muhabirine, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 30 milyona yakın insanın tarım ilaçlarından zehirlendiğini, 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Organik tarımın, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği amaçlayan, toprak verimliliğini, çevrenin korunmasını ve gıda güvenliğini esas alan bir tarımsal üretim sistemi olduğuna dikkati çeken Sağlam, projeyle organik tarımın insan ve çevre dostu olduğunu, bu konuda bilinçlenen öğrencilere sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapılmasının gerekliliğini kavratmanın amaçlandığını söyledi.



Sağlam, geçen yıl eylül ayında başlayan projeyle her okulun bir bahçe oluşturmaya başladığını, kendilerinin de nisan itibarıyla fide diktiğini kaydetti.



Öğrencilerin ilk etapta okulda belirlenen alanı çapalayarak toprağı havalandırdığını aktaran Sağlam, "Daha sonra fideleri diktik. Damlama sulama sistemi kurduk. Bahçede sorumluluk öğrencilerde. Sabah ders başlamadan önce gelip sulamayı başlatıyorlar. Ders aralarında yabani otları temizliyorlar. Domatesler için sırık diktiler mesela. İki haftadır salatalıklar olmaya başladı, onları da topluyorlar." diye konuştu.



Sağlam, toplanan ürünlerin öğretmen ve öğrencilerce tüketildiğini anlatarak, tüm sebzeler toplanabilir hale geldiğinde okulda büyük bir sofra kurarak sebzelerden yapacakları salatayı hep birlikte yemeği planladıklarını belirtti.



Bu süreçte çocukların her gün yedikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini bilmediğini, sebzeleri tanımadığını gördüğünü aktaran Sağlam, "Öğrencilerimiz tüketimde organik olana yönelmeye, sebze alırken organik olup olmadığına dikkat etmeye başladı." dedi.