'Okul servisleri düzenlemesiyle ilgili 3 bakanlık çalışıyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, okul servislerine ilişkin çalışmanın cuma gününe kadar süreceğini belirterek, "Yeni yönetmelikle ilgili üç bakanlık üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında yapılan 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Okul servislerine yönelik çalışmada gelinen noktaya ilişkin soruya Arslan, servislerle ilgili Servis Taşıma Yönetmeliği'nin hem öğrenci hem de çalışanları taşıyan servisler için geçerli olduğunu söyledi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, araçlar, araç sürücüleri ve hosteslere yönelik kriterler, İçişleri Bakanlığının servis araçlarının denetlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığının ise okul idareleri ile okul aile birliklerinin bu işin içinde nasıl yer alacağına ilişkin düzenleme yaptığını anlatan Arslan, üç bakanlığının ortak yürüttüğü bu alanda denetimlerin sağlıklı olması, herhangi bir aksaklık ve eksiklik yaşanmaması adına görev paylaşımı içinde tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerin taşınması için titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.



Arslan, cuma gününe kadar sürecek söz konusu çalışmanın tamamlanmasının ardından bakanlar seviyesinde konu ele alınarak nihai halin verileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Amacımız geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz eğitimlerine giderken, insanlarımız işlerine giderken en iyi servis hizmetleri alabilsinler. Herhangi bir eksiklik yaşanmasın, bu hizmetleri veren araçların sahip olması gereken donanımlar ve şartları sağlayıp sağlamadıklarını çok ince ayrıntısına kadar denetleyebilelim. Bunları kullanacak sürücülerin de belli şartları sağlaması. Özellikle mevcut yönetmelikte daha önce cinsel istismar suçu ve uyuşturucuda ceza alıp affa uğramış olsalar dahi bunların görev yapamayacakları zaten vardı. Yeni yönetmelikle ilgili ise üç bakanlık üzerinde çalışıyoruz. Nihai şeklini verdikten sonra hem sahada uygulayacağız hem de sizlerle paylaşacağız. Bunu biz çok önemsiyoruz. Önemseme sebebimizi de geleceğimizin teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirirken istiyoruz ki okul aile birlikleri, okul idareleriyle, kolluk kuvvetleriyle birlikte denetlediğimiz, kontrolünü yaptığımız sağlıklı işleyen bir sistemi kuralım. Burada velilerimizi de mağdur etmeyelim. Elbetteki gerekli şartları yerine getirerek herhangi bir eksiklik, aksaklık meydana getirmeden bu işi yapan servis araçlarımız ve onların sahipleri ile sürücüleri de mağduriyet yaşamasın."



Arslan, ülke genelinde milyonlarca öğrencinin servislerle taşındığını dile getirerek, tek bir öğrencinin burnunun kanamasının, mağduriyet yaşamasının kabul edilebilecekleri bir durum olmadığını kaydetti.



Kısıtlı imkanlarla çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan velilerin de kendileri için önemli olduğuna işaret eden Arslan, velilerin de herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamasını istemedikleri için üç bakanlık olarak yaptıkları çalışmayı sonuçlandıracaklarını ve çok daha iyi ve güvenli çalışan, denetlenen bir sistemi oluşturulacağını bildirdi.



Arslan, yönetmelikle inisiyatif tanınan okul aile birliklerinin servisçilerden bağış aldığının anımsatılması üzerine de sistemin sağlıklı işlemesi için aile temsilcilerinin de sürece dahil edildiğini söyledi.



Velilerin haklarının istismar edilmediği bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Arslan, "Çocukların servislerle en iyi şeklide taşınması konusunda gereken kriterleri biz koymuşken, birilerinin bunu uygulamamasına izin vermeyeceğiz. Sahada olabilecek istismarları engellemek amacımız. Burada birileri bir yanlışlığın içinde olabilecekse, onun da engelleneceği düzenleme yapıyor olacağız. İstismar alanlarını kapatmış olacağız. Valilikler ve kolluk kuvvetleriyle istişarede bulunuyoruz ki uygulamada aksaklık yaşanmasın, binde bir de olsa buna tevessül edecek birileri olursa bunların da önünü kesmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



