Okul çevrelerinde sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 37 personelin katılımı ile ülke genelindeki okul çevrelerinde "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni eğitim öğretim dönemine devam edebilmeleri için 81 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Okul çevrelerinde ve bölgedeki park ve bahçelerde 21- 22 Eylül'dee gerçekleştirilen denetimlere, 7 bin 37 personel katıldı.



Uygulama kapsamında, okul servis araçları ve şoförleri, okul yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, şans oyunları bayileri, kahvehaneler ve oyun salonları gibi yerler denetlendi.



Ekipler, 6 bin 525 parkı kontrol ederken, park ve okul çevrelerinde bulunan 6 bin 177 öğrenci okullarına teslim edildi.



Denetimler sırasında 33 bin 201 kişi sorgulanırken, bu kişilerden 174'ü hakkında adli işlem yapıldı, 37'si gözaltına alındı.



Yapılan idari işlemler neticesinde 23 bin 293 lira para cezası uygulanırken, 69 aranan kişi de yakalandı.



Ayrıca denetimler kapsamında, bir ruhsatsız tabanca, 21 mermi, bir kurusıkı tabanca, 10 kesici delici alet, 25 gram esrar, bir gram eroin ve 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.