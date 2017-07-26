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Öksüz'ün jandarma karakoluna getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Öksüz'ün jandarma karakoluna getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlar Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Gündem 26 Temmuz 2017 - 17:19

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