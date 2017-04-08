Öksüz her darbe toplantısının ardından ABD'ye gitmiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, Adil Öksüz ile darbenin sivil yöneticilerinin darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerine yer verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbenin sivil yöneticilerinin darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerine yer verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen ardından, FETÖ/PDY kurucusu ve elebaşıları tarafından darbeyi organize edecek kişilerin belirlendiği, Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurmakla görevlendirildikleri belirtildi.



İddianameye göre, örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 34 SIR 49 plakalı aracıyla 27 Aralık 2015, 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat,14 Mart, 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara'ya geldi.



Başkentte örgüte bağlı rütbeli askerlerin de katıldığı darbeye hazırlık toplantıları gerçekleştiren Öksüz'ün seyahat verilerini inceleyen polis, şüphelinin, darbe planlaması yaptıkları her toplantıdan sonra yurt dışına çıktığını tespit etti.



Ankara'da darbeye hazırlık toplantılarına 27 Aralık 2015'te başlayan Öksüz, 31 Aralık 2015'te İngiltere'ye gitti. Aynı dönemde sivil şüphelilerden eski Kaynak Kağıt AŞ Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın da İngiltere'de bulunduğu belirlendi. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz, darbe teşebbüsünden önce 11 Temmuz 2016'da aynı uçakla ABD'ye gitti. Öksüz ve Batmaz, 13 Temmuz 2016'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndü. Bu tarihler arasında şüphelilerden İdris Aksoy da İngiltere'ye seyahat etti.



Öksüz, 20 Haziran 2016'da öğretmenlikten istifa eden ve film şirketinde çalışan Nurettin Oruç ile aynı gün yurt dışına çıkarak ABD'ye gitti. Öksüz, 25 Haziran 2016'da Hakan Çiçek ile aynı gün farklı sefer sayılı uçaklarla ABD'den Türkiye'ye geldi. Batmaz ve Oruç'un da Almanya'dan Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Oruç, bu tarihte Almanya üzerinden ABD'ye gidip, yine Almanya üzerinden Türkiye'ye döndüğünü itiraf etti.



Öksüz, 17 Mart 2016'da ABD'ye gitti ve 21 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde şüphelilerden Batmaz, Çiçek, Hamza Aras ve Hakan Karakuş'un ABD'de oldukları, Oruç'un Almanya üzerinden ABD'ye gittiği, İdris Aksoy ve Kubilay Selçuk'un İngiltere, Engin Yetkin'in de İspanya'da bulundukları belirlendi.



Adil Öksüz, 31 Aralık 2015'te Kemal Batmaz'dan bir gün önce İngiltere'ye gitti ve 1 Ocak 2016'da İngiltere'den Türkiye'ye giriş yaptı. Bu tarihlerde Çiçek ABD, Nurettin Oruç Almanya, Kemal Akçınar da Pakistan'a seyahat etti.



Öksüz, 14 Kasım 2015'te de ABD'ye gitti. Bu tarihte darbe şüphelilerinden Osman Nuri Gür ve Halil Özdemir'in ABD'de, Mustafa Bağatur ve Aydemir Taşçı'nın da Almanya'da oldukları tespit edildi.



25 Haziran 2015'te Güney Afrika'ya giden Öksüz, 29 Haziran'da Türkiye'ye geldi. Darbe şüphelisi Adil Öksüz, 26 Mayıs 2015'te ABD'ye gitti ve 28 Temmuz 2015'te Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz, Oruç ve Murat Çınar'ın Almanya'da bulundukları belirlendi.



Öksüz, 14 Şubat 2015'te Almanya'ya gitti ve 15 Şubat'ta Almanya'dan Türkiye'ye girdi. Bu seyahat, Batmaz'ın Almanya seyahatinden 3 gün sonra gerçekleşti.



31 Aralık 2014'te Almanya'ya giden Öksüz, 13 Ocak'ta Türkiye'ye döndü. Bu tarihlerde Batmaz ve Harun Biniş'in Almanya, Çiçek'in ABD'ye seyahat ettikleri belirlendi.



Adil Öksüz'ün 30 Eylül, 16 Temmuz, 29 Ocak 2014'te de ABD'ye gittiği tespit edildi.