ÖKK'daki darbe girişimi davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığının ele geçirilme teşebbüsüne dair 69 sanıklı davada tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilme teşebbüsüne ilişkin 69 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 24-26 Nisan'a erteledi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, eski Kurmay Albay Ümit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Çelik'in de aralarında bulunduğu 69 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına sanık savunmalarıyla devam edildi.



Sanık savunmalarının ardından, avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısından görüşünü sordu. Savcı Mustafa Manga, sanıklardan protez kullanan Albay Adem Loğa'nın tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılması talebini reddeden heyet, sanıkların FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock programını kullanıp kullanmadıklarının tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar verdi.



Firari sanıklar Burak Keklik ve Harun Reşit Aktaş'ın yakalama kararının infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 24- 26 Nisan'a erteledi.