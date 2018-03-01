Okan Buruk'a büyük şok PFDK'ya sevk ediliyor

Galatasaray kupa maçında tribüne gönderilen Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.