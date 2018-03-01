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01 Mart 2018 17:16 | Son Güncelleme: 01 Mart 2018 17:28

Okan Buruk'a büyük şok PFDK'ya sevk ediliyor

Galatasaray kupa maçında tribüne gönderilen Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi.

Okan Buruk'a büyük şok PFDK'ya sevk ediliyor

TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un 27.02.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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